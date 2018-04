Kia Sorento heeft motoren

Door: BV

Kia stelt op het Salon van Parijs de nieuwe Sorento voor. Daar druppelt de constructeur af en toe wat informatie over, want er moet natuurlijk zo veel mogelijk over bericht worden. Van motoren wisten we nog geen details, tot nu. Hij krijgt er drie.

Twee diesels, één benzine

De diesels nemen de overhand. Er is een tweeliter en een telg die 200ml meer slagvolume heeft De kleinste ontwikkelt 185pk en 402Nm, terwijl grote broer er 200pk en 441Nm tegenaan gooit. Kia bouwt ook nog een 2,4l viercilinder. Die levert nu maar 185pk meer, wat 7 minder is dan voorheen. En het koppel is ook niet om over naar huis te schrijven. Met meer werkijver dan 241Nm sleurt hij niet aan de koets. Wakker liggen we daar niet van want hij is in ons land bij voorbaat kansloos. Het is zelfs nog maar de vraag of hij überhaupt in de Belgische catalogus wordt opgenomen.

Stabieler

Naast het mededelen van het (Europese) motorengamma wil Kia graag nog even kwijt dat het veel aandacht heeft besteed aan het rijgedrag van de Sorento. Hij moet tegelijk comfortabeler en stabieler zijn. Extra isolatie heeft naar eigen zeggen voor een stiller interieur gezorgd, terwijl een modernere ophanging in minder rolneigingen resulteren. Deze ingrepen, tezamen met de lange wielbasis, brengen meer rust in de koets tijdens uiteenlopende omstandigheden.