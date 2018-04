Ford Europa gaat miljard in het rood

Door: BV

Ford heeft z’n aandeelhouders een winstwaarschuwing gegeven. Het bedrijf zegt dat de resultaten voor boekjaar 2014 gevoelig lager zullen uitvallen dan verwacht. En het is Ford Europa dat een flinke domper op de feestvreugde zet.

Europa

Eerder dit jaar kon Ford in Europa nog z’n eerste winstgevende kwartaal sinds 2011 voorleggen, maar dat heeft niet standgehouden. Finaal zal Ford Europa dit jaar zo’n miljard Euro, of 1,2 miljard dollar in het rood eindigen.

De rest van de wereld

Terwijl Ford het behoorlijk doet in China en India, verloopt de ontwikkeling van het merk in Zuid-Amerika minder goed dan voorheen. Ook daar verdwijnt jaarlijks bijna een miljard eenheden van de Amerikaanse munt. Tenslotte is er ook nog een maleise op de Russische automarkt. Die was niet voorzien en wordt aangewakkerd door de diplomatieke spanningen met het land.

Nog steeds winst

Ford is in eigen land echter nog steeds erg winstgevend. Het bedrijf riskeert dus niet meteen in z’n totaliteit rood te eindigen. Naar verwachting maakt de autogigant dit jaar 6 miljard dollar winst.