Vernieuwde Honda CR-V met 9-trapsautomaat

Door: BV

Morgen trekt Honda het doek van de opgefriste CR-V op het Autosalon van Parijs. Die heeft een frisse mond gekregen en draagt aan de kont wat meer chroom.

Nieuwe diesel

Het grootste nieuws is echter onder de kap te vinden. Daar zit nu een diesel die met 1,6l inhoud een stuk minder groot is dan de 2,2l die hij naar de geschiedenisboeken verwijst. Maar hij is wel bijna even potig. 160pk en 350Nm puurt Honda uit het blokje. En er hangt nu een handbediende zesbak of een automaat met niet minder dan 9 versnellingen aan. Allemaal inspanningen met het oog op een goede CO2-uitstoot. Die daalt 10% voor de handbak en wel 20% voor de automaat.

Voorwielaandrijving

De voorwielaangedreven CR-V met een 120pk sterke editie van hetzelfde blok - reeds bekend - blijft natuurlijk ook gewoon van de partij.