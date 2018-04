Opgelet Juke, hier is de Toyota C-HR

Door: BV

Je hoeft geen kenner te zijn om te weten dat Toyota de trein heeft gemist wat de compacte SUV's betreft. Terwijl de RAV4 groter en volwassener werd, pikten de andere merken - Nissan voorop - de klanten weg. Maar de Japanners plannen een inhaalpoging. Deze gedurfde C-HR is een voorproefje.

Meer dan een studiemodel

Bij Toyota wordt het niet onder stoelen of banken gestoken - dit is meer dan een studiemodel. In twee opzichten. Het is een realistische voorbode voor een crossover in het c-segment. Maar er is meer aan de hand. Toyota grote baas Akio Toyoda verklaarde bij z’n aanstelling namelijk dat Toyota’s emotioneler moeten worden. En ook dat moet deze C-HR bewijzen.

Europees design

Het uiterlijk is gespierd, kent scherpe lijnen, een uitgesproken front, heeft een ‘zwevend’ dak, taps toelopende zijruiten en een achterzijde die door LED-lichtunits wordt gedomineerd. Wij Europeanen worden geacht door het lijnenspel bekoord te worden. Waarom anders heeft Toyota deze creatie door z’n ED2 Designstudio aan de Franse Cote d’Azur laten tekenen?

Hybride

Een nieuwe, lichtgewicht bodemplaat moet de sleutel vormen voor meer rijpret. En natuurlijk is de concept een hybride. Iets waar verder overigens geen details bij worden gegeven.