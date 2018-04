Rode mist daalt neer over Jeep Grand Cherokee SRT8

Door: BV

Wij noemen het mist, Jeep heeft het over ‘Red Vapor’. Het is in essentie een stijlpakket voor de Jeep Grand Cherokee SRT. Je weet wel - de extra potige versie van de ruime SUV, aangedreven door een 6,4l grote Hemi die 470pk en 624Nm ophoest. Met het nodige geblaat en gerochel en bijgestaan door launch control rept het gevaarte zich naar 100km/u in niet eens 5 tellen. En als je daar nog niet genoeg van schrikt, dan kan je hem nu hebben met een rode koetwerkkit.

Rood binnen, rood buiten

De wielen en grilles zijn zonder getint. Maar voor het overige is het gros van de koetswerkpanelen uitgevoerd in een glanzend rode tint. Exact dezelfde kleur die aan de binnenzijde is gebruikt voor het afbiezen van de deurmatten, de sierstiknaden en de lederen zijvlakken van de zetels.