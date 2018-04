4,3% meer nieuwe autos in september

Door: BV

September is geschiedenis. En daarmee kennen we ook de inschrijvingscijfers van nieuwe wagens in België voor die periode. Dat waren er 36.383. Da’s 4,3% beter dan in dezelfde periode van vorig jaar. De Belgische automarkt handhaaft op die manier het status quo. Vergelijk de eerste drie trimesters van het jaar met die van 2013 en het verschil (een achterstand, dat wel) bedraagt slechts 1.376 voertuigen, of amper 0,3%.

Volkswagen nog steeds het populairst

VW voert met 3.466 stuks of bijna 10% van de totale markt, de tabellen aan. Daaronder zijn echter wat verschuivingen te bemerken. Peugeot werkt zich naar de tweede stek met 3.037 stuks en op drie vinden we voor het eerst sinds lange tijd Opel - dat 3.024 nieuwe registraties achter z’n naam schrijft. Renault staat op 4 met 2.944 stuks, en Citroën maakt met 2.628 exemplaren de top-5 compleet. Een overzicht van de Top 38 (van VW tot Bentley) hebben we zoals steeds op onze Facebook-pagina gedropt.

Meer bedrijfsvoertuigen

Er zijn nog steeds 2,1% minder bedrijfsvoertuigen aan de man gebracht dan vorig jaar. Het gat is echter kleiner dan voorheen, doordat er in september 7,1% meer bestelwagens werden verkocht. Het vergaat de bedrijfsvoertuigen tot 16 ton MTM wat minder goed. Die gaan 10,1% in het rood. Het echte zware vervoer doet ook aan vernieuwing. Daar zijn er afgelopen maand 13,2% meer van verkocht - en het jaarresultaat ligt er zelfs op + 13,7%.

Sterke nazomer voor motormarkt

De motormarkt kende een kwakkelzomer. En daar zal het weer wel voor iets tussen zitten. Maar in september maakte het segment heel wat goed. + 8,8%, waardoor het totaal nog slechts 1,9% of 384 stuks lager ligt dan verleden jaar.