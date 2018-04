Tesla plaagt voor 'D'

Door: BV

Tesla-baas Elon Musk kan alle aandacht die het Autosalon van Parijs naar zich toe trekt, niet meer aanzien. Wellicht vooral omdat er van Tesla niets nieuws te melden valt. Hij twitterde daarom maar bovenstaande foto, met de melding ‘About time to unveil the D and something else’.

Kryptisch

Da’s het minste, wat je van de omschrijving kan zeggen. Vooral omdat de koplampen erg duidelijk verwijzen naar de Model S, en het bijgevolg niet hoort te gaan om de aanstormende Model X en Model 3. Waar het dan wel om gaat? Ons geld staat op een variant van de Model S. Een evolutie, een geoptimaliseerd model, een speciale reeks… het kan allemaal.