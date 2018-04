Raad eens? Ook Lamborghini wil een extra productlijn!

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs staat momenteel deze Lamborghini Asterion te blinken. Een hybride - en dat is voor het eerst. En met 910pk is het ook de krachtigste auto die het merk ooit maakte. En toch is z’n koetswerk, zeker naar de normen van de constructeur, eerder subtiel en behouden gelijnd. En dat terwijl het bedrijf de jongste jaren vooral uitpakte met almaar gekkere creaties. Zaken als de Veneno en de Egoïsta. Aan de binnenzijde is de Asterion met z’n beige- en bruintinten zelfs botweg klassiek. Wat is daar aan de hand?

“Ruimte voor extra productlijn”

“ Het antwoord: waarom niet? ”

Wanneer ontwerper Felippo Perini wordt aangesproken over het vermogenspotentieel van de concept car, heeft hij het over een zeer ‘elegante krachtontplooiing’. Nog iets waar de Italianen zich in het verleden niet meteen mee bezig hebben gehouden. Toeval is dat natuurlijk allerminst. Op de vraag of Lamborghini aan een extra productlijn denkt - eentje die meer op dagelijkse bruikbaarheid mikt en een breder publiek zou kunnen aanspreken - is het antwoord: waarom niet?

Ferrari zal ook diversifiëren

Bij Ferrari was het Luca Di Montezemolo, die ooit nog onder de hoede van de legendarische Enzo Ferrari kon werken, die vasthield aan de exclusiviteit en (relatief) beperkte productie-aantallen van het merk. Fiat-baas Sergio Marchionne had er € 27 miljoen voor over om hem van z’n post af te wippen. Niet eens een week later kwam al de aankondiging dat er van Ferrari in de toekomst meer productvarianten verwacht mogen worden. Misschien zelfs een SUV. Porsche is steevast het lichtende voorbeeld. Dat verkoopt veel meer Macan, Cayenne en Panamera dan het sportwagens verkoopt.