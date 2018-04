Kreeg Volkswagen illegale staatssteun?

Door: BV

Volkswagen heeft tegen de schenen van de Europese Commissie geschopt. Het bedrijf kreeg van Portugal € 36,15 miljoen euro steun voor de modernisering van z’n productiefaciliteit in Palmela. Die fabriek moest aangepast worden aan de eisen voor het MQB-platform. Een investering die een totale grootte had van € 672 miljoen.

Te hoog percentage

Volgens de heersende richtlijnen kreeg Volkswagen van de Portugese overheid te veel hulp. De activiteiten van het bedrijf worden daarom door de EU onderzocht. Het bedrijf riskeert uiteraard niet alleen de steun te moeten terugstorten, maar ook een boete.

Kruistocht

De overkoepelende Europese overheid lijkt een halve kruistocht te zijn gestart tegen een gunstig investeringsklimaat. Eerder deze week werd ook al aangekondigd dat de belastingafspraken tussen Ierland en Apple mogelijk beschouwd kunnen worden als illegale staatsteun. Daar riskeert de elektronicagigant een boete van zo maar eventjes € 6,5 miljard. Zowel de Ierse overheid als Apple (al sinds 1990 gevestigd in Ierland) houden vol dat er niets illegaals is gebeurd. Als de EU haar gelijk haalt, dan helpt Apple de Europese begroting in één klap in evenwicht.