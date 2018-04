Rocket Skates zijn elektrische auto voor je voeten

Door: BV

Er is geen gebrek aan alternatieven. Zelfs wie niet zelf de energie voor de beweging wil opwekken door te trappen, kan voor z’n kleine verplaatsingen uitwijken naar een scooter, een elektrische fiets, ja - zelfs een elektrisch skateboard is een optie. Het Amerikaanse Rocket Skates maakt het aanbod nu nog een beetje groter.

Rocket Skates

De Rockets Skates zijn gemaakt om over eender welke schoen te passen. Je klikt ze gewoon vast en activeert ze. De topsnelheid bedraagt 18km/u en ze houden het tot 90 minuten vol op één batterijlading. Hoe je die juist gebruikt kan je natuurlijk met je vrienden delen, want er is ook weer een app. De ontwerpers zien het overigens als iets wat je niet uit hoeft te doen. Je kan ze de hele dag door dragen en alleen activeren als je grote afstand moet afleggen. Of dat ook handig is, moet nog blijken.

Crowdsourcing

De bedenkers van de Rocket Skates hebben het geld voor de ontwikkeling opgehaald via crowdsourcing. Er werd gemikt op een budget van € 45.000, maar uiteindelijk werd er meer dan tien keer zo veel opgehaald. Voor het jaareinde gaan ze in de verkoop en er wordt gemikt op een verkoopprijs van zo’n € 500.

Geïnspireerd door Lancia Stratos

Geloof het of niet, maar de ontwerpers beweren dat de inspiratie voor het design afkomstig is van de Lancia Stratos. Het is als het ware een elektrische auto voor je voeten.