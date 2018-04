Tesla Model D blijkt gepeperde Model S

Door: AUTO55

Tesla heeft de internationale automobielpers behoorlijk op het verkeerde been weten te zetten bij de aankondiging van de Model D. Dat blijkt geen nagelnieuw model, wel een supersnelle versie van de al niet erg tamme Model S. Zijn naam? De P85D.

De D staat voor Dual Engine en daarmee verklappen we eigenlijk al wat er aan de hand is met deze Tesla Model S. Precies, de auto beschikt niet over één, maar twee (krachtige) elektromotoren waardoor nu alle wielen van aandrijving genieten. De nieuwe, voorin geïnstalleerde elektromotor is minder sterk dan het vertrouwde, achterin gebouwde exemplaar, maar het totaalvermogen ging wel fors de hoogte in. Maar liefst 700pk wordt er ontwikkeld, voldoende om in 3,4 seconden naar 100km/u te spurten, en de topsnelheid bedraagt 250km/u, wat hem 50km/u sneller maakt dan de Model S P85.

Sneller, maar ook zwaarder

Hoewel de Model S P85D er geen last van zou hebben (door een ideale 50/50 gewichtsverhouding), legt de extra elektromotor wel 132kg meer op de weegschaal. Inclusief bestuurder tikt de nieuwe Tesla af op 2,3 ton, wat vanzelfsprekend een negatief effect heeft op de actieradius. Volgens de fabrikant is deze met 16 kilometer afgenomen tot 450 kilometer - afhankelijk van de rijstijl welteverstaan.

In Amerika kan je de Tesla Model S P85D binnenkort al bestellen en de leveringen starten er begin 2015. Wanneer het model in België arriveert staat nog niet vast.

Toekomstmuziek

Naast de onthulling van de P85D heeft Tesla nog meer te melden. Zo kondigt het Amerikaanse automerk nog twee minder krachtige versies van de Model S aan - beide met twee 190pk sterke elektromotoren aan boord - alsook een semi-autonoom rijsysteem. De Tesla-top verwacht dat zelfstandig rijdende auto's op de openbare weg voor binnen een jaar of vijf zijn.