Voor feestneuzen: Ferrari F60 America

Door: BV

Amerikaanse feestneuzen welteverstaan. Z'n naam betekent immers ook dat hij alleen daar te koop zal zijn. En dat op slechts 10 stuks, want exclusiviteit moet geboden worden. En ja, ze zijn allemaal al uitverkocht. Waarom er dan net een feestje moet gebouwd worden? Wel, omdat Ferrari exact 60 jaar actief is over de grote plas. Maar dat onthulde de naam eigenlijk al.

Meteen herkenbaar

De Italianen zorgen er wel voor dat de F60 America meteen herkenbaar is. Aan de 740pk sterke V12 van de F12 Berlinetta die als basis diende, wordt wellicht niet geraakt. De fabrikant zegt er in elk geval niets over. Die is te druk bezig met onze aandacht te vestigen op de striping, de opengewerkte rolbeugels in carbon, het lichtgewicht afneembare stoffen dakje en het wel erg originele interieur. Dat is aan de rechterzijde gehuld in zwart, terwijl rond de bestuurder rood de dominante tint is.