Nieuwe namen voor complete Mercedes SUV-gamma

Door: BV

Mercedes herschikte al de naamgeving van de conventionele modellen om er wat meer structuur in te verschaffen. Daarom heet de CL van vroeger tegenwoordig S-Klasse Coupé. Omdat hij dat ook gewoon is. De Duitsers hadden in de gaten dat er anders geen structuur meer te vinden was in de wildgroei aan modellen. En nu zullen ze evenveel klaarheid scheppen in het gamma SUV's.

Allemaal Mercedes GL

Elke SUV van het merk zal in de toekomst herkenbaar zijn aan de GL-type-aanduiding. De derde letter zal overeenstemmen met de Mercedes-berline uit hetzelfde segment. Dat is al het geval voor de GLA - die naast de A-Klasse in het aanbod staat. De GLK ruilt z’n ‘K’ van Kompakt voor de C van de C-Klasse. De ML wordt volgens dezelfde filosofie omgeturnd tot GLE. De grote GL wordt wellicht GLS en dan rest ons enkel nog de aanstormende BMW X6-concurrent. Die verschijnt wellicht in de catalogus als GLE Coupé.