10 jaar na de auto, nu ook zelfremmende trams

Door: BV

In 2002 was de Mercedes S-Klasse de eerste auto die de weg afspeurde naar hindernissen en de bestuurder daarvan op de hoogte bracht. En al sinds 2006 bedienen vierwielers zelf de remmen om indien nodig een aanrijding met een zwakke weggebruiker te vermijden. Of toch op z’n minst minder ernstig te maken. Die technologie zal nu, zij het met mondjesmaat, beschikbaar worden voor kleine spoorvoertuigen. Zeg maar gerust trams. Zij opereren vaak in zones waar veel zwakke weggebruikers vertoeven en moeten - in tegenstelling tot uw auto - niet voorzien zijn van zachte zones om onfortuinlijke voetgangers en fietsers een grotere kans op overleven te bieden. Ondertussen zijn de eerste trams met een gelijkaardig systeem uitgerust. Fabrikant Bosch denkt dat in 2015 met serieproductie gestart kan worden. Belangrijk detail: in tegenstelling tot de systemen die in almaar grotere mate worden ingebouwd in personenwagens, maakt de documentatie hier op geen enkel ogenblik gewag van een functie die ook effectief ‘organische materie’ (mensen en dieren dus) kan detecteren. Voorlopig lijkt het vooral over ander verkeer te gaan.

Sensoren en radar

Het ‘forward collision warning’-systeem voor kopbotsingen bestaat uit een videosensor, een radarsensor en een hoogwaardige spoorcontrole-eenheid. De techniek leunt sterk op de ontwikkelingen voor de auto-industrie. Het assistentiesysteem is evenwel uitgerust met nieuwe, toepassingspecifieke software. De multifunctionele camera’s houden de sporen voor de tram in het oog. De mid-range radar, met een diafragma van maximaal 70 graden en een bereik tot 60 meter, registreert andere trams verderop op het spoor en ook de positie en snelheid van auto’s, trucks en bussen in de onmiddellijke omgeving. Naast bewegende obstakels kan het systeem ook statische objecten, zoals stootjukken detecteren.