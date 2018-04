Benzine, LPG en diesel goedkoper

Door: AUTO55

Sinds vandaag staat de prijs van benzine op het laagste niveau sinds juni 2011 en dit na een daling van 4,5 eurocent per liter. Super 95 kost nu maximaal € 1,569/liter, voor Super 98 betaal je voortaan € 1,614/liter. Ook is LPG goedkoper geworden (€ 0,568/liter, een daling van 2,6 eurocent) en kent diesel sinds vorige week de laagste prijsnotering in drie jaar tijd. Voor een liter betaal je tegenwoordig maximaal € 1,398.

Een volledig overzicht van de nieuwe brandstofprijzen (incl. stookolie, propaan) vind je hier.