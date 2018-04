Al 3 miljoen Dacia's in Europa

Door: BV

Dacia bestaat al sinds 1966. Maar het nieuwe Dacia - dat onder Renault-bewind uitgroeide tot een budgetmerk met zeven modellen en modelvarianten, begon z’n geschiedenis pas in 2004. Exact 10 jaar geleden dus. En in die tijd wist het bedrijf in Europa en het Middellandse Zeegebied zo maar eventjes 3 miljoen klanten te winnen. Het jubileumexemplaar (een Sandero Stepway) werd verkocht aan een Spanjaard.

2014 opnieuw sterke stijging

Dacia beschikt momenteel over een erg jong gamma en dat stuwt de verkopen nog meer de hoogte in. Tijdens het eerste semester ging de wereldwijde verkoop met 24,4% omhoog en in Europa bedraagt de stijging zelfs 36,2%.