Porsche houdt nog steeds van Martini

Porsche en Martini gaan al terug tot 1968 en nu nog steeds linken beide merken zich aan elkaar. Om dat extra in de verf te zetten heeft de Duitse autoconstructeur een heuse fotoshoot in het Russische Sochi gehouden met zowel de 911, Panamera, Cayenne en Macan in de hoofdrollen. Of hoe stickers ook meerwaarde kunnen bieden. Toch?

Te koop?

In het huidige Porsche-aanbod is voorlopig enkel de 918 Spyder met Martini-strepen verkrijgbaar. We kunnen ons echter voorstellen dat de Duitsers die optie binnenkort ook toegankelijk zullen maken voor andere modellen binnen het gamma.