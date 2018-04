Vörsteiner trakteert BMW op brede koetswerkkit

Door: AUTO55

Vörsteiner, een Amerikaanse tuner die naast wielen ook koetswerkkits voor verscheidene merken verkoopt, bestaat intussen 10 jaar. Ter ere van dat tinnen jubileum zullen op de nakende SEMA-autobeurs (van 4 tot 7 november in Las Vegas) enkele "spannende voertuigen" worden tentoongesteld. Eén daarvan is een BMW met een zogeheten wide body kit die GTRS4 werd gedoopt. Hoewel er nog geen informatie over is uitgelekt, gaan we ervan uit dat het een M4 is die ermee werd uitgerust.