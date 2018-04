Stuur Porsche 919 Hybrid heeft wat weg van spelconsole

Door: AUTO55

Tijdens de 24 Uren van Le Mans kon Porsche dit jaar net geen potten breken met de 919 Hybrid. Het zag er even naar uit dat het merk uit Stuttgart toch bovenaan het podium zou eindigen, maar dat was zonder Audi gerekend (Het grote fotoverslag betreffende de etmaalrace vind je trouwens hier).

Stuur

Winst op het circuit de la Sarthe of niet, de 919 Hybrid blijft een erg interessant onderwerp voor autoliefhebbers. Dat het verschil met een conventionele vierwieler extreem groot is, merk je al aan het stuurwiel alleen. In de 919 is dat voorzien van een informatiedisplay en is het bezaaid met niet minder dan 24 knoppen, waarvan de twee meest gebruikte zich op de handgrepen bevinden. De rode knop dient om (tijdelijk) extra kracht aan te spreken zodat vlot kan worden ingehaald, de blauwe staat in verbinding met de koplampen en waarschuwt, eens ingedrukt, de voorligger die op het punt staat ingehaald te worden met drie opeenvolgende lichtflitsen. Om duidelijkheid te garanderen - ook 's nachts - zijn alle knoppen en schakelaars bedekt met een fluoriscerende laag. Het is maar dat je het weet.