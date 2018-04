Ford werkt aan nieuwe diesel met lage NOx-uitstoot

Door: AUTO55

Vanuit de Engelse fabriek in Dagenham zet Ford in op de productie van een gloednieuwe tweeliter turbodieselmotor. Daarvoor werd omgerekend zo'n € 240 miljoen uitgetrokken, waarvan ruim € 11 miljoen door de Britse staat werd opgehoest. De totale investering in de faciliteiten bedraagt nu ongeveer € 600 miljoen.

De zelfontbrander zal zowel in bedrijfsvoertuigen (vanaf 2016) als in personenwagens (vanaf 2018) worden gelepeld. Technische gegevens werden nog niet meegedeeld, al is wel geweten dat een lage uitstoot van stikstofoxide prioritair is om aan de zware normen van de Londense ultralage emissiezones te voldoen.