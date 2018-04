Unieke Land Rover Defender Chelsea Wide Track is extra stoer

Door: AUTO55

Deze Land Rover Defender Chelsea Wide Track is uniek. Hij werd door Kahn Design en de Chelsea Truck Company onder handen genomen en telt niet enkel een volledig vernieuwd front (inclusief 'crosshairs' over de kijkers en LED's in de bumper), maar vooral ook bredere wielkasten die de terreinvreter extra potent doen ogen. Je kan 'm kopen voor ongeveer € 91.510, met onder de motorkap een 122pk sterke 2.2l TDCI-turbodieselmotor (lees hier de test) en met een interieur dat rijkelijk met Nappaleer is bekleed. De one-off is overigens niet nagelnieuw. Van de teller lezen we dat er al zo'n 900 mijl mee is afgelegd, wat neerkomt op 1.450km.