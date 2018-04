Jaguar laat je met museumstukken rijden

Door: BV

In juli kocht Jaguar / Land Rover in één klap zowat de grootste privé collectie oldtimers in z’n thuisland op. 543 stuks om precies te zijn. En wat blijkt nu? Je zal met een heel aantal van die auto’s kunnen rijden. Tegen betaling uiteraard, maar het blijft erg apart.

Drie pakketten

Vanaf november zal je bij de nieuwe Jaguar Heritage Driving Experience de kans krijgen om op en rond het circuit van Fen End (dichtbij de hoofdzetel van het merk) uit drie formules te kiezen. Afhankelijk van hoe lang, in welke omstandigheden en waarmee je wil rijden, zal de prijs variëren van 95- over 700 tot 2000 Britse Ponden.

Wat is er beschikbaar?

Je kan het circuit op met recente modellen als de F-Type R en de XFR, maar dat is niet wat dit programma zo speciaal maakt. Dat is de beschikbaarheid van modellen als de Jaguar Mk2, de XK150, de E-Types van de eerste én derde reeks, de C- en D-Types en zelfs een Le Mans-racer.