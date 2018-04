Porsche huurt Sixtijnse Kapel

Door: BV

Porsche organiseert al jaren uitjes voor z’n klanten. Rondritten die steevast vergezeld gaan met leuke hotels, schitterende vista’s, exclusief tafelen en een streepje cultuur. Afgelopen weekend was er weer één. Niets speciaals, ware het niet dat de Duitsers er de Sixtijnse Kapel voor hadden afgehuurd.

Michelangelo

In theorie verhuurt De Kerk z’n historische ruimten niet. Maar als de opbrengst geschonken kan worden aan een goed doel, dan wil het instituut al eens wat meer meegaand zijn. En zo konden een handvol Porsche-rijders zich afgelopen weekend vergapen aan de plafondschildering van Michelangelo in de beroemde kapel. En niet alleen dat - er was een privéconcert, er werd getafeld binnen de muren van Vaticaanstad en de deelnemers konden ook nog eens rondlopen in de musea van het Heiligdom zonder gestoord te worden door openingsuren.

Al dat exclusief vertier is er overigens niet voor niets. Elke deelnemer telde € 5.000 neer voor de meerdaagse rondrit waarvan Rome het hoogtepunt was.