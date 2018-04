SVR geeft Land Rover Defender eresaluut

Door: BV

Volgend jaar zal het doek vallen voor de Defender. Een beetje eerder dan Land Rover voorheen liet uitschijnen. Ruim 6 decennia na de Land Rover het levenslicht zag, gaat de modellijn uit productie. Er wordt plaats gemaakt voor een opvolger, maar die wordt met zekerheid op technisch vlak radicaal verschillend. De Britten staken al eens een teen in het badwater met de DC100, maar een storm aan negatieve reacties van het huidige Defender-clienteel, heeft het bedrijf genoopt toch een andere koers voor het model uit te stippelen. In 2016 moet het klaar zijn. Maar we wijken af…

SVR doet de Defender

Voor het zover is, wordt de huidige Defender natuurlijk uitgezwaaid. Met een eresaluut, natuurlijk. En daarvoor zal de jonge divisie SVR (Special Vehicle Operations) zorgen. Details zijn nog niet bekend, maar er wordt gemikt op behoorlijk wat pure offroad-uitrusting. Hij zal dus in niets lijken op de Range Rover Sport SVR die we al achter de kiezen hebben.