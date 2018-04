Bijna helemaal uitverkocht: Porsche 918 Spyder

Door: BV

Porsche wil niet meer dan 918 stuks bouwen van de 918 Spyder. En al voor de zomer van volgend jaar is de hele productierun geschiedenis. De eerste 30 exemplaren zijn al aan klanten uitgeleverd. Tenminste twee daarvan waren in ons land.

Bijna uitverkocht

Porsche laat weten dat de productie van de 918 Spyder bijna helemaal is uitverkocht. Dat is vooral een handige manier om te laten weten dat er nog enkele over zijn. In ons land kan je de 887pk en 800Nm sterke hybride aanschaffen voor € 768.026. Zonder opties natuurlijk, en daarin kruipt nog makkelijk het budget van een flinke gezinswagen.