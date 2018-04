Formule 1 lonkt naar Las Vegas

Door: BV

We kunnen eigenlijk elke dag - of nee, op z’n minst elke week wel een item wijden aan een land of regio die z’n zinnen zet op een eigen Formule 1-race. Maar om het met de woorden van F1-koning Bernie Ecclestone te zeggen: "De meesten kunnen het niet eens betalen." En daarom zijn de geruchten dat Las Vegas met Eccie onderhandeld, even wat anders. Die stad kan het zich immers wél permitteren.

Stratencircuit door Las Vegas

Er wordt gekeken naar een stratencircuit, dat ook de beroemde Las Vegas Strip omvat. Enige indicatie van wanneer het F1-circus er - zelfs volgens voorlopige plannen - voor het eerst neerstrijkt, is er echter niet.

Niet voor het eerst

“ In 1981 en 1982 werd er al door de straten van de woestijnstad geracet ”

Als de F1 afzakt naar het entertainmentmekka in de Amerikaanse staat Nevada, dan zal dat niet voor het eerst zijn. In 1981 en 1982 werd er al door de straten van de woestijnstad geracet. In '81 had Nelson Piquet er voldoende aan een vijfde plaats om z’n eerste wereldtitel veilig te stellen en in 1982 was het Michele Arboreto die de overwinning behaalde. De GP werd erna geschrapt omdat de piloten grote hinder ondervonden van de hitte en (wellicht het meer doorslaggevende element) de belangstelling destijds maar matig was.