Alpine voor GranTurismo 6 heeft draaiende achteras

Door: BV

Alpine heeft (via Twitter) een eerste plaagbeeld de ether in gestuurd voor z’n VisionGT concept. Dat is een concept car voor racegame GranTurismo 6 van uitgever Sony.

VisionGT

Zo’n VisionGT hebben we inmiddels van een heel aantal autofabrikanten gezien. En dat is logisch - het kost ze nauwelijks wat om een virtueel studiemodel te ontwikkelen en ze kunnen naar de aandacht van de miljoenen gamers dingen zonder zich te moeten bekommeren over de realiteit. Ze kunnen bij wijze van spreken weggedrag en prestaties uit hun duim zuigen. GranTurismo zegt natuurlijk dat het allemaal erg realistisch is, maar dat is toch onmogelijk te verifiëren.

Aan deze Alpine zullen ze in elk geval een kluif hebben. De designers bedachten de futuristische koets immers met een pivoterende achteras. Benieuwd hoe dat rijdt, want ‘apart’ zal het wel zijn. Heb je de game, dan kan je hem binnenkort downloaden.