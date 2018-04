Alles over de 1.000pk sterke McLaren P1 GTR

Door: AUTO55

Een standaard Mclaren P1 tikt al af boven 900pk. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat de Britse sportwagenbouwer z’n best zou doen om de strafste variant op te werken tot 1.000pk. En dat is exact waar de P1 op aftikt als de 3,8l V8 turbo en de elektromotor samen alle registers opentrekken. De prijs? £ 1,98 miljoen. Dat flirt dan toch al met € 2,5 miljoen of 100 miljoen als we de oude Belgische frank voor de gelegenheid nog eens van onder het stof mogen halen.

Aerodynamisch geoptimaliseerd

Om ervoor te zorgen dat je je hersenmassa kan pletten tegen de zijwand van je schedel is de spoorbreedte met 8cm toegenomen, is er een vaste vleugel op de kont geplant en zuigt een voorvleugel meer lucht naar de bodemplaat. Om bandenwissels sneller te laten verlopen zijn wielen met een centrale bout gemonteerd en is het onderstel voorzien van de pneumatische vijzels van de McLaren 650S GT3.

Interieur

Binnenin is alles nog meer gericht op de bestuurder en is carbon veelvuldig aanwezig. Alle onderdelen die een onvervalste snelheidssensatie in de weg zitten, zijn achterwege gelaten. Het enige luxe-item dat behouden blijft, is de airconditioning.

Stuurwiel

Het stuurwiel is gebaseerd op de Formule 1-bolide van McLaren uit 2008, het jaar waarin het team de kampioenstitel binnensleepte. Gecentreerd op het stuur zijn de knoppen voor de verschillende rijmodi zodat er praktisch geen vertraging optreedt bij het wisselen van setting. Ook speelt veiligheid hier vanzelfsprekend een belangrijke rol. Daarom werd gekozen voor DTM-achtige stoelen en een zespuntsharnas. Per bestelling worden ze op maat gemaakt en meteen vastgeschroefd op het chassis zodat de zitpositie ideaal is en gewicht bespaard kon worden.

Niet voor elke geïnteresseerde

De P1 GTR is enkel bestelbaar voor eenieder die al in het bezit is van een P1. Als koper word je wel automatisch lid van het exclusieve ‘McLaren ownership programme’. Hierdoor mogen alle gelukkigen achter de schermen gaan kijken in de fabriek en krijgen ze de kans om te racen in een speciaal opgerichte klasse. Bovendien krijgt elk lid toegang tot zes circuit-evenementen en een jaar lang de beschikking over een volledig raceteam.