Honda nekt de Europese Accord

Door: BV

Als je één of (nog beter) twee decennia terugspoelt, dan zie je voor autofabrikant Honda respectabele afzetcijfers staan in Europa. Met de Civic en de Accord als speerpunt. Maar anno 2014 is de constructeur veeleer ‘niche’ te noemen. Er zijn maanden dat Porsche in ons land meer auto’s uitlevert. En merken als Kia, Land Rover en Suzuki doen steevast beter. Het merk komt zelfs in de Belgische Top-20 niet meer voor.

Geen plaats meer voor Accord

En nu gaat ook nog eens de Accord eruit. In 2015 valt het doek. Alleen in Europa weliswaar. Een opvolger staat gewoonweg niet op het programma. Volgens de fabrikant is er geen ruimte meer voor een niet-premium speler in dat segment. De Europese verkoopsaantallen van de Accord liepen het afgelopen decennium met bijna 90% terug.