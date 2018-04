Renault Sport RS 01 voor het eerst op circuit

Door: BV

Op 18 oktober liet Renault de RS 01 voor het eerst los op circuit. Dat was in het Spaanse Jerez, voor de ogen van 58.000 toeschouwers. F1-legende Alain Prost zat achter het stuur. Natuurlijk las hij achteraf een door de marketingjongens van Renault in elkaar gebokste verklaring af dat hij erg onder de indruk was. Maar dat doet veel minder ter zake dan het feit dat de auto vanaf 2015 uitkomt in z’n eigen raceserie. Midden 2015 zal de auto voor het eerst in actie komen op het circuit van Spa-Francorchamps.

Motor uit Nissan GT-R

De RS 01 wordt aangedreven door een 3,8l V6 met twee turbo’s die is afgeleid van de centrale die ook de Nissan GT-R aandrijft. In de sport-Renault wekt de eenheid 500pk en 600Nm op en wordt die gekoppeld aan een sequentiële zevenbak van Sadev. Daarmee haalt de racer een top van meer dan 300km/u.