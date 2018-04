Tesla Model III ook als break, crossover

Door: BV

Tesla werkt zoals bekend aan een klein broertje voor de Model S. Die wordt cruciaal voor de toekomst van het nog jonge merk. Met de Model III moet de constructeur in staat zijn z’n productiekost gevoelig terug te dringen. Als, zo zegt Tesla’s nummer 2 op de ontwikkelingsafdeling, het model niet voor de juiste prijs in de markt gezet kan worden, zal het bedrijf er nooit voldoende auto’s van kunnen verkopen.

Richtprijs vanaf € 40.000

Voor de Model III (waar nog geen beeld van is) circuleert een prijsvork van minimaal € 38.000 en maximaal € 44.500. Het mes snijdt aan twee kanten. Als Tesla die prijs wil hanteren kan het zich niet permitteren om klanten te missen. Ook bij Tesla is het zo dat het onderstel en de mechaniek véél meer ontwikkelingsbudget opslorpen dan het koetswerk dat eroverheen zit. En dus wordt er nu al gesuggereerd dat er wel eens een break of een crossover van deze toekomstige Tesla op de planning zouden kunnen staan.

Model X komt begin volgend jaar

De Model X (foto) staat nog eerder op de planning. Die SUV hoort al begin volgend jaar uit de fabriekshallen te rijden. Hij wordt steevast op de vier wielen aangedreven en zal de vleugeldeuren van de concept behouden.