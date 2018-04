Goedkope kinderzitjes onveilig

Door: ADD

Stiftung Warentest en ADAC (de Duitse tegenhangers van onze Test-Aankoop en VAB) hebben samen onderzocht hoe (on)veilig goedkope kinderzitjes zijn.

6 op 10 scoort onvoldoende

In de test zaten enkel zitjes onder € 70. Zes op de tien behaalden een onvoldoende. Zo stelden de onderzoekers in de bekleding van sommige stoelen een erg hoge concentratie aan schadelijke stoffen vast. En uit de crashtest bleek zelfs dat de helft van de zitjes ronduit gevaarlijk is: onderdelen werden plotseling losgerukt en levensbedreigende krachten werkten op de dummy in.

Kinderzitjes van 9 tot 36kg

De meegroeimodellen (dus die van 9 tot 36 kg) scoorden erg slecht omdat bij hen, als de kinderen groter worden, het ruggedeelte verwijderd moet worden. Hierdoor blijft er slechts een verhoogje over dat geen bescherming biedt bij een zijdelingse aanrijding.

Opletten met labels

“ Labels worden eens te meer willekeurig opgekleefd en zijn vaak pure marketing ”

Ouders krijgen de raad om een autostoel voor hun kleine spruit in een gespecialiseerde winkel te kopen. Vooral bij de modellen die geen testresultaten van een verbruikersorganisatie kunnen voorleggen, wordt een online-aankoop sterk afgeraden. Op de technische fiches van de producenten mag men in elk geval niet vertrouwen. Labels als “Optimale bescherming bij zijdelingse aanrijdingen” worden eens te meer willekeurig opgekleefd en zijn vaak pure marketing.