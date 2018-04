Meer keuze in Subaru XV

Door: BV

Subaru breidt het gamma van de XV (eigenlijk een hoog op poten staande Impreza vijfdeurs) uit met twee extra versies. Die combineren beiden een 150pk en 196Nm sterke tweeliter boxermotor aan een CVT-automaat. En vierwielaandrijving is natuurlijk ook present, zoals op elke Subaru. Er is een Comfort- en Premium-uitvoering. De eerste zal van eigenaar wisselen voor € 27.890, de tweede is er vanaf € 31.890.

Stoer uiterlijk

Beide uitvoeringen onderscheiden zich door de hoeveelheid comfortuitrusting, maar het uiterlijk is steevast stoer aangekleed. Een beschermplaat tooit zowel voor- als achterbumper, sideskirts zijn present en dakrails zijn het hoogste punt.