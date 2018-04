Porsche Exclusive bouwt deze Panamera maar 100 keer

Door: BV

Porsche, dat is zowat de koning van de gelimiteerde uitgaven en modelvarianten. Van de 911 zijn er zo onderhand meer dan er bomen in een bos staan. Er valt dan ook nauwelijks nog door te kijken. Maar het Panamera-aanbod is nog enigszins overzichtelijk. Deze gelimiteerde oplage van Porsche Exclusive probeert daar wat aan te doen. Voor even toch, want als de 100 voorziene exemplaren de deur uit zijn, is het er ook weer mee gedaan. De basis voor het model is de Panamera Turbo S Executive - met lange wielbasis dus.

Met de hand gespoten

Normaliter passeert zo’n koetswerk in de fabriek door een spuiteenheid. Maar ditmaal zal elk van de 100 exemplaren met de hand gelakt worden. Dat is vooralsnog de enige manier om het kleurverloop van zwart naar kastanjebruin erin te krijgen. Ook die sierlijsten krijgen een gelijkaardige behandeling, waarbij het wortelnotenhout wordt overspoten met zwart.

Rijkelijk uitgerust

Porsche propt zowat alle mogelijke uitrusting in deze Panamera. Verluchtte en verwarmde zetels (waarin het Porsche-logo is geperforeerd), een infotainmentsysteem met aanraakgevoelige schermen en draadloze hoofdtelefoons, kastanjebruin leder voor zowat alles waarmee je in aanraking zou kunnen komen, een ingebouwde hotspot…

De prijs?

Neen, niet bekend. Maar als je erom moet vragen...