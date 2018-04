Toyota doet aan rally met brandstofcelauto FCV

Door: BV

Toyota heeft z’n brandstofcelauto FCV klaar. Die zet aan boord waterstof om in elektrische energie die instaat voor de aandrijving. En nu hij zich in de coulissen staat op te warmen, komt het er natuurlijk op neer om te bewijzen dat je op de nieuwe technologie kan rekenen. Ter bewijsvoering wordt een beproefd recept ingeschakeld - autosport. De Toyota FCV komt vanaf dit weekend uit in het Japanse Rallykampioenschap.

Mager vermogen

We spotten aangepaste stickers, spatlappen en lichtmetalen velgen, maar erg spannend ziet het er nu ook weer niet uit. En over prestaties heeft Toyota ook niets gezegd. Het zou dus zomaar kunnen dat hij het moet stellen met het standaardvermogen, wat betekent dat deze rally-FCV 10 seconden nodig heeft om aan de honderd te tippen. Maar dan geraakt hij wel bijna 500km ver.