Nürburgring in Russische handen

Door: BV

Neen, het gaat (nog) niet om een invasie. Vooralsnog is ‘de groene hel’ gered met Russisch geld. Dat was nodig omdat Capricorn (de Duitse onderdelenleverancier die zich in maart van dit jaar nog de koper van de failliete Duitse omloop kon noemen) inmiddels op droog zaad zat en de aflossingen van de aankoopsom van ruim € 70 miljoen niet meer kon voldoen. Deutsche Bank, dat de overname financierde, draaide daarop de geldkraan dicht.

Russische autoliefhebber

De Russische weldoener heeft een meerderheidsbelang in farmaciereus Pharmstandard OJSC en mag zich voortaan ook voor 66% eigenaar van het beroemdste (en één van de dodelijkste) circuit ter wereld noemen.