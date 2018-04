Koenigsegg Agera One:1 te krachtig voor Duitse registratiecomputer

Door: AUTO55

Een computer die crasht - u hebt er wellicht al mee te maken gehad. De Duitse dienst voor voertuigregistratie kan er nu ook van meespreken. Bij de inschrijving van een 1.360pk sterke Koenigsegg Agera One:1 sloegen de elektronische stoppen immers door. De Zweedse supersportwagen zou té krachtig zijn voor de verwerking in het systeem. Dat komt door het feit dat er in kilowatt wordt gerekend en dat er slechts drie cijfers kunnen worden ingevoerd. En 1.360pk komt nu eenmaal overeen met 1.000kW.

1:1

De One:1 dankt zijn naam overigens aan zijn verhouding tussen gewicht en vermogen. 1.360pk staat gelijk aan 1.340 brake horsepower, en dat is het gewicht in kilo's van deze Agera. De combinatie zou de bolide in staat stellen om na 20 tellen aan 400km/u te zitten. De topsnelheid zou 450km/u bedragen.