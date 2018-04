2 miljoen keer Nissan Qashqai

Door: BV

Het is niet meer dan acht jaar geleden dat Nissan de eerste in serie gebouwde Qashqai uit z’n productievestiging in het Britse Sunderland liet lopen. Toen was het de enige fabriek die dat model bouwde, maar inmiddels lopen ze ook in Japan van de band. En dan gaat het hard.

300.000 Qashqai per jaar

In 2011 rondde Nissan al de kaap van 1 miljoen Qashqai - vijf jaar na de de introductie. Dat aantal verdubbelen ging echter al een stuk sneller. Amper 3 jaar verder zijn we, en het tweemiljoenste exemplaar is een feit. Een rode overigens, bestemd voor een Engelse klant, van de eind vorig jaar gelanceerde tweede generatie van het model.