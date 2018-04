36 rottende Corvettes gered

Door: BV

In ons kleine Belgenland is het al heel wat als een televisiezender één auto weggeeft. Maar in de VS is dat niet zo speciaal. De 36 auto’s die VH1 weggaf in 1989 waren dat echter wel. Allemaal Corvettes, van elk jaar dat het model destijds al in productie was. Eéntje van 1959 tot en met 1989 dus. Een timmerman uit Long Island won ze… en verkocht ze weer toen popart-kunstenaar Peter Max er $ 250.000 voor bood. Die was van plan ze om te turnen tot een kunstwerk, maar kwam niet verder dan enkele kleurproeven.

Verwaarlozing

De auto’s werden gedumpt in enkele garages waar ze enkele decennia lang ten prooi vielen aan stof, vandalen en onderdelendieven. Maar nu is de hele handel weer opgekocht door ene Peter Heller, die van plan is ze te restaureren. En omdat het Corvettes zijn, is dat niet erg moeilijk. Binnenkort worden de eerste modellen wellicht al te koop aangeboden. Het is onwaarschijnlijk dat de collectie samenblijft.