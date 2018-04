Mazda 6 facelift gelekt

Door: BV

In de hoge middenklasse is er aan nieuwigheden geen gebrek. Zelfs als je de zogeheten ‘premium’ modellen links laat liggen kan je nog altijd opteren voor een fonkelnieuwe VW Passat, een zopas opgefriste Peugeot 508 of de Ford Mondeo die eindelijk toe is aan een generatiewissel. Mazda heeft dat in de smiezen en veilt daarom z’n 6 bij. Summier weliswaar, maar je ziet toch smoelwerk met een andere grille, gewijzigde bumpers en meer chroom.

Meer media

Ook aan de binnenzijde wordt er wat meer met blinkende accenten gespeeld. En we zien ook dat de handrem wordt vervangen door een elektronisch exemplaar. Dus de hendel is weg. Maar de middenconsole ondergaat de grootste vertimmerbeurt. Daarin is een deels vrijstaand multimediascherm verschenen. Dat doet ook meteen dienst voor de bediening van een aantal boordfuncties (zoals de airco).

Debuut in Los Angeles

Binnenkort is er ongetwijfeld meer nieuws. Het Autosalon van Los Angeles dat op 21 november de deuren voor het publiek opent, is het toneel voor de première.