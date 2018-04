Dit zijn de populairste automerken van oktober

Door: BV

Vakorganisatie Febiac heeft de aantallen van de nieuw ingeschreven wagens van afgelopen maand oktober bekend gemaakt. En daaruit blijkt alvast dat de markt nagenoeg geheel stabiel is met die van vorig jaar. De teller staat na 10 maanden op 426.210 nieuw ingeschreven wagens. Een terugval, dat wel, maar één van amper 0,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Oktober deed in verhouding wat minder goed, met een terugval van 3,5%.

De populaire merken

Volkswagen voert nog steeds de tabellen aan. Van dat merk werden er afgelopen maand 3.937 nieuwe voertuigen in het verkeer gebracht. Renault staat op twee (3.140) en Peugeot op drie (3.051). Breiden we de scope uit naar de top vijf dan zien we er BMW (2.935) en Citroën (2.488) ook in opduiken. De complete Top 38 hebben we zoals steeds op onze facebook-pagina gepost.

Bedrijfsvoertuigen

Bij de lichte bedrijfsvoertuigen ging de markt 1,8% in het negatief, terwijl het ganse jaar iets meer dan 2% in het rood duikt. Bij de grotere lastezels was oktober pover (- 10%), maar blijft het ganse jaar gevoelig beter (+ 10%) dan 2013.

Motorfietsen

Oktober was beter dan in 2013 voor wie motorfietsen aan de man bracht. Zo’n 3,5% beter. De teller voor het ganse jaar staat nu op 20.891 stuks. Dat is echter ook nog steeds een tikkeltje lager dan afgelopen jaar. Er wordt 1,6% achteruit geboerd.