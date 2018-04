Gemeen: de nieuwe Porsche Cayenne GTS

Door: BV

Op het Autosalon van Los Angeles zal Porsche nog maar eens een nieuwe versie van de Cayenne onthullen. Die heet GTS en hoort de meer sportieve ziel aan te trekken. Daarom heeft hij standaard een koetswerkpakket met bredere wielbogen en zijskirts.

3,6l V6 met twee turbo’s

Onder de kap zit een 3,6l zescilinder die twee turbo’s inschakelt om er 440pk en 600Nm aan te onttrekken. Dat is 20pk en 85Nm meer dan voorheen. Dividend daarvan keert Porsche uit in de vorm van snellere tijden: 5,2 seconden voor de honderdsprint en een top van zo maar eventjes 262km/u. Je kan Porsche ook nog in je zakken laten zitten voor het ‘Sport Chrono’-pakket dat geen enkele noemenswaardige technische verbetering omvat, maar omwille van een andere programmering wél één tiende sneller kan sprinten.

Aankleding

Alcantara en GTS-logo’s zijn het voornaamste nieuws aan de binnenzijde. Andere aanpassingen omvatten nog een met 2cm gereduceerde rijhoogte (in combinatie met een gestuurde ophanging PASM), opgewaardeerde remmen en een aangepaste uitlaatlijn.

Nieuwe instapper zonder turbo

Onderaan het gamma wordt tegelijk de nieuwe ‘gewone’ Cayenne geïntroduceerd. Die heeft ook die 3,6l V6, maar zonder drukvulling. 300pk sterk en nog steeds in staat om in 7,7 seconden naar de 100 te gaan en door te stomen tot 230km/u. Da’s minder spectaculair natuurlijk…