Fisker komt weer boven water

Door: BV

Fisker - het merk van de voormalige BMW-designer Henrik Fisker - wist één model te lanceren. De Karma. Er was wel sprake van andere modellen, maar dat was een horde waar de autobouwer over struikelde. Dat de transitie van een merk met één model naar dat van een complete lijn niet eenvoudig is, mag ook blijken uit de problemen die Tesla ermee ondervindt. En dat merk heeft een veelvoud van de budgetten ter beschikking waarover Fisker destijds kon beschikken. Bovendien bleek de Karma niet helemaal vrij van fouten. Na een neerwaartse spiraal werd het bedrijf tenslotte overgenomen door het Chinese Wanxiang. Dat was begin dit jaar.

Karma weer in productie

Waar het verhaal mee begint is de Karma. Die willen de Chinezen zo snel mogelijk weer in productie. Minus de foutjes. Dat het model voor het overige wordt aangepast (een facelift misschien?) moet nog blijken. Er wordt ook weer gesproken over nog drie extra modellen: de Atlantic, Surf en Sunset. Maar eerst moet de Karma weer van de band rollen. Dat is nog niet het geval, maar de productiefaciliteit in Finland wordt weer klaargestoomd. Een concrete startdatum is er nog niet. Wat er dan wel is? Een compleet nieuwe website.