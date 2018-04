Pagani Huayra Dinastia speciaal voor China

Door: BV

Eigenlijk is de Pagani Huayra al op het lijf van de Chinezen geschreven. Daar vinden ze het betrekkelijk drukke golvende lijnenspel namelijk nog een pak knapper dan bij ons in Europa. Maar het mag natuurlijk altijd nog een beetje drukker. En om de Huayra nu nog eens aan drie Chinese miljonairs te kunnen verkopen, heeft het Italiaanse sportwagenmerk een speciale editie ‘Dinastia’ bedacht. Nog altijd met dezelfde 6.0l V12 van Mercedes AMG (die hem wel speciaal voor Pagani bouwt) onder de kap, maar met wat andere kleurtjes en accenten.

Chinese draak

Aan de buitenzijde vinden we enerzijds drie verschillende koetswerkkleuren en anderzijds een specifieke striping die wel voor alle drie de modellen identiek is. En aan de binnenzijde wordt eveneens wat meer met kleur gestrooid. En dan is er natuurlijk nog het pronkstuk, de Chinese draak die is aangebracht tegen de dakbekleding.