VW, Mercedes waarschuwen voor bemoeiziek Google

Google heeft een vaste positie verworven in het leven van heel wat mensen en ondernemingen. Niet alleen als zoekmachine, maar ook als leverancier van software, e-mail, allerlei diensten en navigatie. De technologiegigant dringt ook almaar verder door in de wereld van de automobiel, vooral met die laatste service. Onder meer het Volkswagen concern en Daimler (dat Mercedes bouwt) maken bijvoorbeeld gebruik van Google Maps, om hun navigatiesystemen van relevante informatie te voorzien. Twee bedrijven die nu ook meteen een waarschuwende vinger opsteken naar Google. Dat blijkt z’n neus namelijk wel eens vaker te steken waar zij vinden dat hij niet thuishoort.

Dat Google op het web je surfgedrag in de gaten houdt, is wellicht geen geheim. Maar beide Duitse autobouwers zeggen dat het bedrijf wellicht hetzelfde doet met autogegevens. En het hoeft daarbij niet alleen te gaan om welke bestemmingen je invoert. Het kan net zo goed gaan over welke tankstations je bezoekt, wanneer je de auto gebruikt en zelfs hoe hard je rijdt of wat je verbruik is. Beide Duitse bedrijven waarschuwen Google om niet te veel informatie te registreren. Ze vinden het niet netjes dat de Amerikanen die gegevens op enigerlei wijze zullen proberen ten gelde te maken.

Wat is de motivatie?

De Duitsers wijzen met de vinger naar Google om een aantal mogelijke redenen. Het zou best kunnen dat wanneer Google geld verdient aan de geregistreerde informatie (door ze bijvoorbeeld door te verkopen aan een marketingbedrijf), dat ook de autobouwers dan hun deel van de koek willen. Maar er is wellicht nog meer aan de hand. Zo is lang niet ondenkbaar dat Google die informatie ook gebruikt om z’n eigen projecten op punt te stellen. Dan ligt het project voor zelfrijdende auto’s natuurlijk helemaal bovenin de schuif. En het spreekt voor zich dat VW noch Mercedes zinnens zijn om een potentiële toekomstige concurrent (zij het van technologie, dan wel van complete voertuigen) aan cruciale data te helpen.