Chinezen steken Pagani de loef af met Huayra Roadster

Door: BV

Van de ronduit spectaculaire Pagani Huayra verwachten we nog een open variant. Nog een jaartje, misschien twee, geduld. Maar in China is er nu al een kopie van die open versie gespot. En zo steken de Chinezen Pagani er de loef mee af. Iets wat ze trouwens eerder ook al gedaan hebben. Landwind presteerde het bijvoorbeeld al om een kopie van de Range Rover Evoque op de markt te brengen voor Land Rover er het model kon commercialiseren.

Kladwerk

Met Landwind op de neus was bovenstaande Range Rover zo maar eventjes 6 keer goedkoper dan het echte spul. En we gaan ervan uit dat deze namaak-Pagani een nog straffere verhouding kan voorleggen. De kans dat hij wordt aangedreven door een speciaal door Mercedes-AMG geprepareerde twaalfcilinder is immers nihil. Wat er dan wel instaat voor de aandrijving is een raadsel. Het ontwerp laat overigens meer dan voldoende steken vallen - echt twijfelen over de herkomst doe je niet. Benieuwd of de juridische afdeling van Pagani daar ook zo over denkt.