Fiat trekt kruis over Bravo in Europa, facelift hem elders

Door: BV

Fiat heeft de stekker uit de Bravo getrokken. De productie van de middenklasser in z’n fabriek in het Italiaanse Cassino is gestaakt. De fabriek zal zich nu toeleggen op de bouw van de Fiat 500X. Een opvolger voor de Bravo is er niet. Het product kampt (zoals de meeste modellen van het merk) al een tijd met een tanende verkoop. Tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar ging de verkoop ervan nog maar eens met 59% achteruit, tot amper 3.078 stuks (cijfers: JATO Dynamics).

Investeringen in nieuwe modellen

Via Fiat’s Turkse joint venture Tofas, zal het bedrijf nu bijna € 700 miljoen investeren in de ontwikkeling en bouw van een nieuwe productlijn voor het C-segment. Details daarover worden niet gegeven, maar er wordt gefluisterd dat die zal bestaan uit een vierdeurs, vijfdeurs en een break. Fiat heeft al geen break meer in het segment van de middenklassers sinds de Stilo Multiwagon in 2008 met pensioen werd gestuurd. Maar de nieuwe Fiats worden ten vroegste in 2016 verwacht.

Facelift in Brazilië

Terwijl het model in Europa is uitgerangeerd, presenteert het bedrijf elders nog een opgefriste variant. In Brazilië staat deze bij de tijd gebrachte Bravo te pronken met een nieuwe neus en herwerkte achterzijde.