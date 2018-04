Qoros City 3 SUV is Chinese cross-over met 127 of 156pk

Door: AUTO55

Na de 3 Sedan en Hatch volgt de City 3 SUV. Een kleine cross-over die wel wat modder lijkt te lusten. Maar dat is natuurlijk schone schijn. De City 3 SUV is gewoon alweer een variatie op de 3 Sedan en dus een goedkope manier om het gamma uit te breiden. Al is daar op zich natuurlijk niets mis mee. En al zeker niet als die sedan vorig jaar tot 'veiligste auto' gebombardeerd werd door EuroNCAP. Dat Qoros een heus modellenoffensief op de planning heeft staan, is ook al langer geweten. De oversteek naar Europa zou wel pas ten vroegste in 2016 gebeuren.

De motoren

Qoros stelt twee motoren beschikbaar, beide met 1.6 liter slagvolume. De lichtste levert 127pk en de sterkste, voorzien van een turbo, produceert 156pk. Schakelen verloopt via een handgeschakelde zesbak of een automatische transmissie met dubbele koppeling. Op de optielijst prijken zaken als lederen bekleding, automatische airco, een achteruitrijcamera en een infotainmentsysteem met touchscreen.