Fisker tekent een muscle car: Galpin Rocket

Door: BV

Het laatste wat we van het Amerikaanse Galpin hoorden, was de voorstelling van een sportauto die een flinke lepel Ford GT-40 binnenhad op het Pebble Beach Concours d’Elegance in 2013. Geen kinderspel overigens, met z’n meer dan 1.000pk. Na meer dan een jaar stilte duikt er nu een nieuw project op: de Rocket. En daarvoor wordt ook Henrik Fisker weer opgevist. Die stond achter het merk met dezelfde naam, maar dat ging failliet en werd verkocht aan het Chinese Wanxiang dat nu aan een wederopstanding werkt.

Gebaseerd op Ford Mustang?

De teaser laat weinig los, en gegevens geeft Galpin nog niet. Er wordt gefluisterd dat de door Fisker getekende creatie gebaseerd is op de Ford Mustang. Het enige dat wordt bevestigd is dat het gaat om een muscle car (wat de geruchten meer draagkracht geeft) en dat het koetswerk uit carbon zal opgetrokken zijn.