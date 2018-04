Meer dan 400pk sterke VW Golf komt echt

Door: BV

Eerder dit jaar stelde Volkswagen op het Autosalon van China de Golf R 400 voor. Een heetgeblakerde hatchback voor wie de meer dan 300pk sterke Golf R (nu al te koop) nog niet pittig genoeg is. En nu is die gekke Golf ook nog eens goedgekeurd voor productie. En dat is niet eens zo gek.

Tweeliter turbomotor met meer dan 400pk

De tweeliter turbomotor was in de concept car opgekitteld tot meer dan 200pk per liter. Dat kan vooral dankzij een gesofisticeerde inspuiting en turbotechnologie. Andere aardigheidjes waren z’n vierwielaandrijving met elektronisch gestuurde voor- en achterdifferentiëlen en z’n DSG-automaat met zes verzetten. Allemaal technologie die de Duitsers op het schap hebben liggen en die erg gelijkaardig is aan die in de Golf R. De stap is dus helemaal niet zo groot.

Autosalon van Frankfurt 2015

Volgens de geruchtenmolen komt de Golf R 400 er eind volgend jaar. Op het Autosalon van Frankfurt zal de productieversie te zien zijn (er wordt gesproken over een relatief ingetogen uiterlijk) en nog voor de kalender van 2016 zal hij te koop zijn. Of hij z’n topsnelheid van 280km/u en sprinttijd van 3,9 seconden behoudt, is nog onduidelijk. Er wordt gemikt op een prijs van om en bij de € 50.000.